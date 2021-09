Willie Garson è morto a 57 anni: addio alla star di Sex and the city

E’ morto Willie Garson, lutto nel mondo dello show business americano. Willie Garson, l’attore noto al pubblico per aver interpretato l'agente Stanford Blatch in Sex and the City, è morto all'età di 57 anni: lo ha annunciato il figlio. “Ti amo così tanto papà, sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le avventure con me“.

Garson era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella popolare serie Sex and the City che racconta le vicende di un gruppo di quattro amiche newyorkesi, ma nella sua lunga carriera è comparso in più di 50 pellicole (fra i quali "Tutti pazzi per Mary" e "L'amore in gioco", anche se quasi sempre in ruoli minori.

Nella serie di successo della HBO, di cui si sta girando la terza serie, Garson ha interpretato il ruolo di amico intimo e confidente di Carrie Bradshaw, interpretato da Sarah Jessica Parker. Più di recente, aveva lavorato alla serie And Just Like That. La causa della sua morte non è stata resa nota, si legge sulla Bbc.

Fitto il suo curriculum anche per quanto riguarda le serie: NYPD Blue Mr. Belvedere, Quantum Leap, Monk, Boy Meets World, Ally McBeal, Taken, Party of Five, Star Trek: Voyager, Friends, Ultime dal cielo, X-Files, CSI: Crime Scene Investigation, Stargate SG-1, Buffy l'ammazzavampiri e White Collar.