Yacht, a Lipari c'è il Whisper di 95 metri. VIDEO

Isole Eolie - Superyacht, al largo di Lipari si è ancorato Whisper di 95 metri. Interni progettati da Reymond Langton Design ed esterni disegnati da Espen Oeino. Costruito con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, dispone di un eliporto secondario sul ponte di prua che funge anche da campo da basket, mentre l'eliporto sul ponte di comando può essere facilmente convertito in un'area relax esterna eccezionalmente rilassata.

Costruito su misura per una coppia di miliardari, Shahid e Ann Carlson Khan, questa splendida nave esibisce un'impressionante miscela di grandezza, comfort e tecnologia avanzata, rendendola uno degli yacht più invidiabili a livello globale. Il suo viaggio è iniziato nel 2007 con la costruzione del primo yacht a motore di Khan da parte dell'eminente Lussen Yacht. Sette anni dopo, nel 2014, il WHISPER superyacht emerse, estendendosi per ben 94 metri (308 piedi) di lunghezza. Tra le sontuose caratteristiche dello yacht ci sono un video wall a due ponti, un camino aperto, un centro benessere, una piscina di forma ovale e una vasca idromassaggio sul solarium. Si stima che lo yacht WHISPER valga $200 milioni, con un costo di gestione annuale di circa $20 milioni.

Con una lunghezza di 313 piedi, WHISPER è tra le navi di lusso più grandi del mondo, con un impressionante repertorio di caratteristiche che la rendono un modello nel mondo dei superyacht. Designer rinomati Espen Oeino Internazionale E Reymond Langton Design hanno collaborato per creare rispettivamente gli esterni e gli interni WHISPER, dando vita ad uno yacht in grado di ospitare fino a 12 ospiti in 6 lussuose cabine, e un equipaggio di 28. Il design degli interni di WHISPER sposa lo stile Art Déco con l'arredamento persiano, offrendo al proprietario una terrazza privata per un relax appartato. Alimentato da due robusti motori diesel Caterpillar, lo yacht può raggiungere una velocità massima di 17 nodi e comodamente crociera a 12 nodi, offrendo una gamma di oltre 4.500 nm. A bordo di WHISPER, lusso e indulgenza sono al centro della scena. Da un camino aperto, una piscina di forma ovale e una vasca idromassaggio sul solarium, a un'ampia spa e un ascensore, ogni angolo di questa nave urla opulenza. Una delle sue caratteristiche distintive è la video wall a due piani, composto da 42 monitor individuali da 140 centimetri in grado di visualizzare qualsiasi cosa, da opere d'arte in movimento a notizie in diretta, film e giochi interattivi.