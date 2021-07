Yacht, a Siracusa c'è Artefact, lungo 80 metri, del signor BlackBerry

Siracusa - Alla Marina di Siracusa, in Ortigia, è attraccato lo yacht Artefact, lungo 80 metri. Eco-friendly, viaggia grazie ad una propulsione ibrida innovativa che permette una drastica riduzione delle emissioni.

E’ di proprietà del greco-canadese Mike Mihal Lazaridis, un uomo d’affari con investimenti in tecnologie di calcolo quantistico e fondatore della società BlackBerry, che ha creato l'omonimo telefonino.

A bordo anche un cinema, una spa, una palestra e un’area per il Tai Chi.

Le linee esterne, con il loro ricercato design, rendono l’Artefact un capolavoro non convenzionale di design: forme irregolari e un corpo vetrato verticale al centro della nave. In totale ci sono ben 740 metri quadrati di vetro curvato per un peso di quasi 60 tonnellate. Gli esterni sono stati progettati da Gregory C. Marshall. A costruire l’Artefact sono stati i tedeschi del Nobiskrug.

Vale 150 milioni di dollari

Artefact ha la possibilità di utilizzare pannelli solari e un ampio sistema di accumulo per l’energia della batteria per funzionare senza motori a combustione interna per un tempo limitato. Questo le consente anche di essere totalmente silenziosa. E’ inoltre dotata di propulsione Azipod e un sistema di posizionamento dinamico che può mantenere la posizione dello yacht senza far cadere l’ancora e quindi senza alterare il fondo del mare.