Yacht, il Kaos illumina il mare di notte a Taormina

Taormina - Spettacolo di luci la notte scorsa a Taormina, nella baia della frazione di Villagonia. Protagonista è stato il "Kaos", un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro. Un momento questo che ha incuriosito i tanti ospiti della cittadina siciliana. In questi giorni il 'Kaos' sta dando spettacolo per le sue preziose ed eleganti linee.

Tra le sue curiosità vi è quella di essere stata la più grande imbarcazione di questo tipo realizzata nei Paesi Bassi. A bordo oltre all’elicottero, che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo.

L'imbarcazione che fu costruita da Oceanco per lo sceicco Khalifa Al Thani, deceduto prima che lo yacht venisse ultimato, è stato poi venduto al nuovo armatore ad ottobre 2018.

Recente anche il restyling degli interi disegnati da Sam Sorgiovanni che propongono spazio e lusso per i 30 ospiti che possono essere ospitati in 15 cabine, serviti da un equipaggio di 39 persone. Per l’armatore c’é invece un intero ponte a suo uso esclusivo. Tra le particolarità a bordo del Kaos: il salone principale da 135 metri quadrati di spazi sotto un soffitto ricoperto di strisce di alluminio dorato, la piscina di poppa con acquario integrato, con al livello inferiore un beach club completo di palestra e bagno turco, ed accesso al mare attraverso una piattaforma pieghevole.