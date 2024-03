Yacht, il King Mangusta 108, appena venduto, a Marina di Ragusa

Ragusa - Per la prima volta è approdato a Marina di Ragusa il King Mangusta 108, venduto lo scorso febbraio.

Il superyacht di 33,48 metri di Overmarine nominato King è stato venduto al termine di una trattativa che si è tenuta fra le società di intermediazione La Rosa Dei Venti Brokers e Fraser, rispettivamente in rappresentanza dell’acquirente e del venditore. Lo yacht, costruito in vetroresina, appartiene alla serie Mangusta 108 di Overmarine. Le sue linee esterne sono firmate Stefano Righini Design mentre l’architettura navale è di Andrea Bacigalupo. Manutenuto negli anni con attenzione, King, con l’ultimo refit del 2018 che ha riguardato la verniciatura completa, un nuovo teak, una revisione ai motori e l’aggiornamento a tutti i sistemi di bordo, è in ottime condizioni.

King è caratterizzato da uno stile sportivo e raffinato dal lato esterno; all’interno – nei vari ambienti eleganti e accoglienti – sono utilizzati due tipi di legno: la quercia e il wengé africano. Il superyacht Mangusta 108 dispone di quattro cabine nelle quali può accogliere fino a nove ospiti tra cui una cabina armatoriale, due suite Vip e una cabina doppia con una ulteriore cuccetta Pullman. King dispone di due motori Mtu da 2.775 cavalli collegati a una coppia di idrogetti Kamewa: è in grado di navigare a una velocità di 33 nodi e di raggiungere la velocità massima di 38 nodi.

L’ultimo prezzo richiesto per King era di 1.850.000 euro.