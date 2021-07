Yacht, il Main di Giorgio Armani atteso oggi a Siracusa

Siracusa - Al di là della stazza, è una delle barche più belle e eleganti del mondo. Di un verde militare unico e inconfondibile. Il Main di Giorgio Armani è atteso oggi a Siracusa.

Re Giorgio è un habituè, e anche nel luglio 2020 non è mancato il suo passaggio in Ortigia. Il Main è stato varato nel 2008. Gli interni sono stati curati personalmente da Armani e viene spesso utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda. Livrea verde militare, per un 65 metri di grande lusso, una villa galleggiante con suite e 6 cabine ospiti oltre agli spazi per l’equipaggio. Il Main è nato dall'incontro del gusto estetico di Armani con la tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio.

Giorgio Armani: La mia barca porta il nome di mia madre

"Main era il vezzeggiativo di mia madre quando era piccola". A rivelarlo, dopo anni, è stato lo stesso Re Giorgio. "Ho sempre voluto tenere bene a mente che sono nato in una famiglia borghese, semplice, dove il massimo del lusso era possedere una Lambretta. L'auto è arrivata solo molto tempo dopo. Ricordare il nome di mia madre è come non volermi mai distaccare da quel mondo che ho amato e che è sempre nel mio cuore".

Lo stilista ha poi rivelato: "Ho trattato la mia barca come se fosse una casa. L'abbigliamento deve essere comodo ma elegante: del resto tutto ciò che ha a che fare con il mare e la marina è istintivamente sofisticato. Quindi bermuda, pantaloncini corti, molto blu e bianco, t-shirt, maglioncini leggeri di cashmere, parei e camicie sia da uomo che da donna. Quanto a me, bermuda, maglietta, pantaloni blu con l'elastico in vita".