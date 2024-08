Yacht, Man of Steel in Ortigia a Siracusa. FOTO interni. Era di Spielberg

Siracusa - Il nome è tutto un programma, uomo d'acciaio. Lo yacht Man of Steel è in Ortigia a Siracusa, attraccato alla Marina. La nave viene affittata per i charter.

Lo yacht si chiamava Seven Seas, è stato costruito da Oceanco e consegnato al suo proprietario nel 2010, successivamente è stato sottoposto a un refit nel 2022. L'esterno di Man of Steel è disegnato da Nuvolari Lenard. Lo yacht è lungo 86 metri, ha uno scafo in acciaio, raggiunge una velocità di crociera di 16 nodi e una velocità massima di 19 nodi.

Il megayacht è stato progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti charter in 6 suite. Le cabine ospiti comprendono una suite principale con letto king size e bagno interno, 2 cabine con letto queen size e bagno interno e 3 cabine con letto matrimoniale e bagno interno.

I servizi a bordo per gli ospiti charter includono barbecue, beach club, cinema, pista da ballo, ascensore, attrezzi ginnici, console di gioco, palestra, eliporto, impianto audio interno, docking station per iPod, vasca idromassaggio sul ponte, impianto audio esterno, sauna, spa, stabilizzatori all'ancora, bagno turco, solarium, piattaforma da nuoto, piscina, sala TV e Wi-Fi.

Lo yacht è appartenuto a Steven Spielberg

Costruito dall'olandese Oceanco per Steven Spielberg, oggi Man of Steel, che ha un valore stimato di 150 milioni di dollari, è di proprietà del miliardario canadese Barry Zekelman. La nave ha un costo di gestione di 15 milioni di euro l'anno.