Yacht, il Mangusta 165 da 13 milioni ha fatto tappa a Marina di Ragusa

Ragusa - Vale 12 milioni 700 mila euro il Mangusta 165, lo yacht che è approdato nei giorni scorsi a Marina di Ragusa. La nave si distingue per il suo profilo aggressivo caratterizzato dalle forme arrotondate e curve tipiche dello stile iconico di Mangusta.

Le sue linee snelle e dinamiche hanno tratto ispirazione dalle auto sportive degli anni '30. Questo significa bellezza classica e senza tempo, che però, su questo modello, va di pari passo con prestazioni ampliate e un concetto di lifestyle rinnovato e rinnovato.

L’ammiraglia di 50 metri della nuova gamma Maxi Open REV è una celebrazione di design e funzionalità, comfort e prestazioni. Un progetto sviluppato dall’Ufficio Engineering del cantiere in collaborazione con il rinomato designer Igor Lobanov, che aveva già firmato le linee del Mangusta 104 REV, e che ha dato la sua inconfondibile impronta anche al nuovo modello Open.

Il 165 REV si presenta con un profilo aggressivo dalle forme stondate e bombature in puro stile Mangusta. Le sue linee tese e scattanti hanno preso ispirazione, come spiega lo stesso designer, dalle auto sportive degli anni ’30. Una bellezza classica e senza tempo dunque in cui però le caratteristiche di performance e lifestyle sono state completamente rivoluzionate e reinterpretate.

Caratteristica distintiva, come per tutti i Mangusta, sono gli importanti volumi di bordo, il comfort delle aree “en plein air” e il continuo dialogo tra interni ed esterni. L’armatore a bordo può godere pienamente del mare grazie alle molteplici aree di privacy o di socializzazione e vivere una vacanza che ogni giorno può cambiare di paesaggio, passando da una località all’altra in breve tempo, come ad esempio svegliarsi a Portofino e poi raggiungere la Costa Smeralda.

Una delle novità assolute di questo modello è rappresentata dalla zona beach; il portellone di poppa si apre come fosse il tetto di un’auto sportiva e svela al suo interno un’area beach di 36 mq / 387 sq/ft; una splendida zona lounge completamente attrezzata e a diretto contatto con il mare. Il garage, posizionato lateralmente, può ospitare un tender e 2 jet-ski, per godersi le onde in qualsiasi momento.

Sul sundeck si trova un’ampia zona dedicata alla socializzazione con comode aree divani ed una postazione bar posizionata a centro nave. L’immensa zona di prua, di 60 mq/645 sq/ft, sfoggia un’area prendisole e una piscina effetto infinity per trascorrere momenti di assoluto relax.

Gli interni, progettati dallo studio di architettura milanese M2 atelier, sono stati concepiti con toni caldi e soluzioni contemporanee con l’obiettivo di esaltare la luce naturale, caratteristica dominante di questo yacht. Le finestrature a tutta altezza del salone riducono al minimo la divisione tra interni ed esterni e danno vita ad un ambiente sofisticato ed accogliente.

Le splendide terrazze laterali abbattibili, perfettamente integrate nel profilo, offrono un panorama unico, per una zona giorno immersa nel mare e nel sole. Il salone principale viene proposto con un’accogliente area divani e un’ampia zona dining arricchite da un luminoso bancone bar sovrastato da tre skylight da cui filtra la luce naturale. Sempre sul ponte principale si colloca la spaziosissima suite padronale da 92 mq / 990 sq/ft; un vero loft open space su due livelli disegnato intorno alle aggressive finestre laterali. Un ambiente dedicato alla massima privacy in cui si trova una zona lounge e un ufficio esclusivo per l’Armatore. Da qui si accede poi alla zona notte con bagno a tutto baglio.

Il ponte inferiore è riservato all’area ospiti e può essere proposto con diverse soluzioni customizzate fino a 5 cabine; 4 guest e una VIP oppure un’area media & lounge o palestra. Una versatilità degli spazi che si abbina alla versatilità delle prestazioni, con un sistema propulsivo a 4 motori MTU 16V 2000 M96L da 2600 HP e 4 idrogetti Kamewa, che permettono di raggiungere un’esaltante velocità massima di 34 nodi mantenendo consumi limitati. Gli stabilizzatori giroscopici Veem offrono navigazioni, anche a basse velocità, e in ogni condizione di mare sempre col massimo del comfort, e con un range di utilizzo estendibile fino a 650 miglia.