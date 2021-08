Yacht, il Moskito attraccato a Siracusa. FOTO. VIDEO

Siracusa - C'è anche il Moskito George Town alla Marina di Ortigia a Siracusa. Moskito è un charter di Heesen Yachts, ha due motori MTU 8V 4000 M63, Moskito può raggiungere la velocità massima di 15,5 nodi, con un’autonomia di 4.5mila miglia nautiche a 13 nodi e un ridotto consumo di carburante.

Lo yacht ha ambienti esterni spaziosi e a contatto con il mare, e ogni angolo dell’imbarcazione è progettato per trasmettere senso di relax e lusso ai propri ospiti, tra cui spicca la splendida terrazza solarium con vista a 360°, jacuzzi e area pranzo al fresco. Gli interni di Mosquito, ad opera dello studio italiano Luca Dini Design & Architecture, si caratterizzano per gli ampi spazi e i materiali raffinati, che offrono ai naviganti un ambiente accogliente e sofisticato nel quale immergersi durante le traversate. Il cuore del progetto di design è costituito dalla cabina armatoriale di 82 metri quadrati, situata sul ponte principale. Moskito offre inoltre ai suoi ospiti altre cinque cabine dove pernottare – ognuna con bagno privato – tra cui una cabina VIP, situata sul ponte di timoneria, per un totale di dieci posti letto.

Tra soffitti rivestiti in tessuto e gli accenti luminosi e caldi del marmo e del metallo, il vero elemento distintivo di queste sezioni interne è l’uso innovativo del vetro, presente in maggior misura nello sky lounge e nel salone principale. Questa caratteristica ha permesso di sfruttare in maniera intelligente la luce naturale, oltre che ad offrire una vasta scelta di punti panoramici connessi alle zone relax degli ambienti esterni, raggiungibili grazie alle numerose porte a vetro presenti a bordo. Dallo sky lounge, situato sul ponte di timoneria, è possibile arrivare alla sala da pranzo, mentre dalla zona beach si collega direttamente all’area benessere con terrazza solarium e vista sul paesaggio marino.