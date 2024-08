Yacht, il Sunrays di 86 metri è alle Eolie. VIDEO

Isole Eolie - Megayacht, alle Eolie è approdato il Sunrays di 86 metri.

Costruito dalla OceanCo nel 2010 e ristrutturato nel 2018, Sunrays appartiene al miliardario indiano Ravi Ruia che, col fratello Shashi, risulta proprietario dell'«Essar Group», multinazionale del settore energetico, della logistica e delle comunicazioni (la fortuna dei due magnati è stimata intorno ai sette miliardi e mezzo di dollari) Lo yacht vale circa 100 milioni di dollari. E' alimentato da due motori che permettono all' imbarcazione di viaggiare per un massimo di 20 nodi. L'equipaggio è composto da 28 persone distribuite in 14 cabine e può ospitare fino a 16 persone sistemate in 8 cabine. Il Sunrays è disponibile per il noleggio e offre una vasta gamma di servizi di lusso, tra cui una piscina, una palestra, una sauna, una vasca idromassaggio e molto altro ancora.