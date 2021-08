Yacht, l'Alaska di Georgetown a Siracusa. FOTO. VIDEO

Siracusa - E' attraccato alla Marina di Ortigia a Siracusa lo yacht Alaska di Georgetown. Lungo quasi 44 metri, ospita comodamente dieci persone e nove mebri dell'equipaggio. Costruito nel 2004, e ristilizzato nel 2015, l'Alaska Georgetown ha cinque camere, tra cui una master suite, una cabina Vip, una cabina matrimoniale e una doppia.

Gli interni sono sontuosi ed eleganti, lo scafo è stato costruito in alluminio, lo yacht ha una velocità di crociera di 13 nodi, una velocità massima di 16 nodi, una autonomia di 4 mila litri di carburante e 70 mila lirti di acqua. Tra i confort, vasca idromassaggio Jacuzzi in coperta, e una palestra. Lo yacht viene affittato per viaggi charter.