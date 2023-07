Lo Yacht Excellence a Taormina col magnate delle auto Chambers

Taormina - E' arrivato il mega yacht Excellence a Taormina, con a bordo il suo magnate Herb Chambers, il re americano delle auto. 73 anni, il patrimonio di Chambers viene stimato in 1,8 miliardi di dollari.

Lo yacht Excellence è dotato di 7 cabine che possono ospitare fino a 12 persone. L’equipaggio dispone di altre 10 cabine e può arrivare fino a 20 membri. All’interno dello yacht trovano spazio caratteristiche da sogno, dalle diverse piscine, alle vasche idromassaggio, passando per l’area riservata alla palestra e al cinema. Per gli ospiti c’è anche la possibilità di concedersi una uscita grazie ad un tender e a due moto d’acqua, pure presenti a bordo. Lo yacht di Herb Chambers, infatti, ha un valore che si aggira intorno ai 120 milioni di dollari. Eloquenti anche i numeri riguardanti il costo di gestione annuo della barca, che va dai 5 ai 12 milioni.

Lo yacht è stato costruito nel 2019, presso i cantieri di Abeking & Rasmussen in quel di Lemwerder, in Germania ed è stata disegnato dallo studio londinese di Andrew Winch. Lungo 80 metri, ha una meravigliosa prua rovesciata. Lo yacht Excellence conta sulla spinta di propulsori MTU, che sono in grado di garantire la possibilità di viaggiare, a ritmi da crociera, a una velocità pari a 14 nodi. Le punte massime di velocità, però, possono raggiungere persino i 16 nodi.

Herb Chambers

Herb Chambers ha 60 concessionarie di auto nell'area di Boston, nel Massachusetts.

La sua collezione di automobili include McLaren F1, Mercedes-Benz SLR McLaren, Ferrari Daytona coupé e spyder, Enzo Ferrari, Ford GT 2006, Bugatti Veyron 2008, Porsche 959 Supercar, Porsche Carrera GT 2006, Porsche 918 Spyder 2015, 2019 Ford GT Carbon Series, Cadillac Eldorado Biarritz Convertible del 1959, Ford Model B (1932) e una Mercedes-Benz 300SL del 1955.