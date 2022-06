Yacht, il "Queen Miri" è arrivato nel Canale di Sicilia. FOTO. VIDEO

Agrigento - Nello specchio d'acqua antistante il lido Majata, a pochi metri dalla Scala dei Turchi, questa mattina, è stato avvistato lo yacht Queen Miri, la nave yacht lunga 92 metri appartenuta al magnate americano Sheldon Adelson, uno degli uomini più ricchi del mondo (Forbes ne stima il patrimonio in 26,52 miliardi di dollari), proprietario di complessi alberghieri e case da gioco in tutto il pianeta. Adelson è morto nel 2021 e lo yacht è ora di proprietà della famiglia.

Lo yacht Queen Miri è appartenuto a Sheldon Gary Adelson e prende il nome da sua moglie Miriam. Può ospitare 36 persone e un equipaggio di 32 persone. È alimentato da due motori e la sua velocità massima è di 17 nodi, mentre quella di crociera è di 12 nodi. Vale 70 milioni di dollari.

Lo yacht ha una piscina con zona relax a poppa. E un garage allagabile per il tender che può essere convertito in piscina. Proprio la piscina ha un volume di 90.000 litri di acqua di mare riscaldata.

Costruito nel 2004 da Neorion e refittato nel 2016 dal cantiere Amico & Co, i suoi interni sono stati progettati dallo Studio Massari, gli esterni da Alpha Marine. Può ospitare comodamente 36 ospiti in 18 suite, tra cui un’elegante suite armatoriale, due cabine Vip, 7 cabine matrimoniali e 8 cabine doppie. Noleggiare Queen Miri per una settimana costa un milione e 825 mila dollari, a cui aggiungere le spese.

A bordo gli ospiti trovano il massimo del lusso e del comfort, come la vasca idromassaggio Jacuzzi sul ponte e la piscina riscaldata con acqua di mare, oltre a Spa, sauna, eliporto, cinema, strutture congressuali, sala giochi per bambini, bagno turco, salone di bellezza, studio medico, biblioteca, beach club, piscina, garage per tender e molti altri comfort ormai irrinunciabili per una navigazione di un certo tipo. Gli interni offrono invece saloni immensi, arredi eleganti e di design e rifiniture di pregio.