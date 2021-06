Yatch, in Sicilia è arrivato Savannah, lungo 83 metri

Panarea, Isole Eolie - Nella rada dell'isola eoliana di Panarea si è ancorato lo yatch "Savannah", di 83 metri.

Appartiene a Lukas Lundin, uno degli uomini più ricchi al mondo, e ha un valore di oltre 100 milioni di dollari. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak: oltre ai "naturali" confort presenti in barche di questo tipo, il panfilo ha la speciale "sala sottomarina", che consente agli ospiti di sbriciare al di sotto della superficie del mare. Il proprietario è presidente della Lundin Mining Corporation e di altre importanti società.

Lundin è un uomo d'affari miliardario svedesecanadese, con interessi anche nel mondo petrolifero e dei metalli preziosi, con un patrimonio stimato di circa 2,5 miliardi di dollari.

Il panfilo vale 100 milioni di dollari

Lo yacht Savannah è lungo 83,5 metri ed è in grado di ospitare fino a 12 ospiti, oltre a 24 membri dell’equipaggio. L’imbarcazione è provvista di 6 cabine, alle quali è possibile accedere attraverso una scala a spirale realizzata interamente in legno. Tra le 6 cabine c’è una cabina vip, una cabina padronale con vista a 360 gradi sul mare e 4 cabine doppie.

Per gli ospiti, inoltre, è disponibile anche una sala con pavimenti trasparenti e vetrate attraverso cui si può osservare il fondale sottomarino. Non è tutto: lo yacht Savannah ha anche una piscina lunga 9 metri, una vasca idromassaggio, una spa, una palestra, un beach club interamente attrezzato, una stazione dj sul ponte, un barbecue e un ascensore.

E' stato costruito nel 2015 da Feadship. Gli interni dello yacht sono stati progettati da CG Design e il suo stile esterno è di Feadship & CG Design.