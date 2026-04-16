Modica, 103 anni e già in piedi dopo 24 ore dall’intervento all’anca: sorprende tutti per forza e resilienza

Modica – Un intervento delicato, un’età che farebbe tremare chiunque e un recupero che ha lasciato senza parole medici e operatori sanitari. Protagonista della straordinaria vicenda è una donna di 103 anni originaria di Ispica, sottoposta a un intervento di protesi all’anca presso l’Ospedale Maggiore Baglieri di Modica.

A rendere eccezionale il caso non è soltanto l’età avanzata della paziente, ma soprattutto la rapidità del recupero: la donna, infatti, si è rimessa in piedi appena 24 ore dopo l’operazione, dimostrando una tenacia e una capacità di reazione fuori dal comune.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe del reparto di Ortopedia guidata dal dottor Osvaldo Azzaro. Fondamentale è stato anche il lavoro sinergico degli operatori della sala operatoria e degli anestesisti, che hanno seguito con attenzione ogni fase del percorso clinico.

La paziente, lucida e determinata, ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine: un ringraziamento sentito rivolto a tutto il personale sanitario che si è preso cura di lei con professionalità e umanità.

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