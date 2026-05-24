Modica, 21enne senza patente si ribalta su auto senza assicurazione. Trasferito a Vittoria

Lascia il Maggiore per il Guzzardi, dove vi è una equipe specializzata in questo genere di traumi.
di Redazione
Modica – Lascia il Maggiore per il Guzzardi, dove vi è una equipe specializzata in questo genere di traumi.
Sono critiche le condizioni del giovane modicano di 21 anni rimasto coinvolto nel grave incidente autonomo nella giornata di sabato in Contrada Crocevie Ciancia, lungo la Cava Ispica-Modica.
A causa della gravità del quadro clinico emerso nelle ultime ore, i medici del Maggiore di Modica hanno disposto il trasferimento d’urgenza del ragazzo presso l’ospedale di Vittoria, struttura dotata di reparti specializzati per la gestione di traumi complessi.
Il giovane ha riportato una frattura alla base cranica, una lesione di particolare gravità che ha indotto i sanitari a mantenere riservata la prognosi.
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