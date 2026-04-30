Modica, prende a calci un portone, 28enne si scaglia contro i poliziotti, arrestato

Tentava forzosamente di fare accesso all’interno di un’abitazione, colpendo con calci e pugni un portone.

Modica – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne modicano per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale che si è scagliato contro gli agenti del Commissariato di Modica nel corso del loro servizio.

Gli agenti erano infatti intervenuti a seguito della segnalazione di un soggetto che tentava forzosamente di fare accesso all’interno di un’abitazione, colpendo con calci e pugni un portone.

Alla richiesta di fornire le generalità, il giovane – tentando di fuggire – andava in escandescenza e si scagliava contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni.

Veniva quindi tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

I poliziotti intervenuti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale, ove gli venivano riconosciuti 10 giorni di prognosi per le ferite riportate.

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