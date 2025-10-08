Modica, 30enne danneggia appartamento e prende a calci i poliziotti, fermato col taser

Modica – Gli agenti del Commissariato di Modica hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 30 anni, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli operati di una volante sono intervenuti presso una abitazione di Modica, a seguito della richiesta di una persona, che poco prima aveva ricevuto delle minacce da un uomo, il quale aveva anche danneggiato il suo appartamento; quest’ultimo è noto per i suoi pregiudizi, essendo stato tratto in arresto nel luglio scorso per coltivazione di sostanza stupefacente tipo marjuana; infatti, nella circostanza, sul balcone di casa erano state rinvenute delle piante di marjuana e tutto l’occorrente per la coltura, e per tale vicenda, dopo l’arresto, gli era stata applicata la misura cautelare meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura a cui era ancora sottoposto.

Improvvisamente, mentre era in corso l’intervento, il 30enne, in apparente stato di alterazione psicofisica, si è scagliato contro un agente, aggredendolo con calci e pugni, facendolo rovinare a terra, per cui l’altro operatore, verso il quale l’uomo si stava indirizzando, per contenere la sua azione aggressiva ha fatto uso del taser, rendendolo subito inoffensivo; entrambi gli agenti hanno riportato lievi lesioni.

Pertanto, l’aggressore, messo in sicurezza, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

