Modica, 44enne fugge a un posto di blocco, guidava senza patente. Inseguito e riacciuffato

Gli era stata revocata.
di Redazione
Modica – Gli Agenti del Commissariato di Modica hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa un uomo di 44 anni per resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente.
Alla guida di un ciclomotore, è stato fermato da una pattuglia del Commissariato.
Dopo essersi inizialmente fermato all’alt intimatogli dagli operatori, una volta identificato, ha deciso di darsi alla fuga, cercando d’eludere il controllo delle forze dell’ordine.
Nonostante l’inseguimento da parte della volante, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce tra le vie del paese.
Oltre alla segnalazione per resistenza, il 44enne è stato segnalato per la reiterata guida senza patente, poiché revocata in passato con un provvedimento della Prefettura.
© Riproduzione riservata