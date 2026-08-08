Modica, 56enne anni fa il diploma della “Quinta C” dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica

Modica -Anche quest’anno i componenti della Casse “Quinta C” dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica, che hanno conseguito la maturità tecnica di ragioniere nel 1970 si sono trovati insieme per celebrare il 56° anniversario del loro diploma. Nel rispetto della ormai ultradecennale tradizione hanno approfittato della presenza in zona, per le vacanze estive, dei colleghi con residenza altrove, hanno organizzato la classica “rimpatriata” per tornare a vedersi non solo per rievocare i lontani periodi della frequenza scolastica, ma anche e soprattutto, per non disperdere e per ulteriormente consolidare quell’amicizia che, anno dopo anno, riescono a testimoniare con sentimenti sempre più fraterni ed in un clima divenuto familiare. Ne è prova la partecipazione al raduno delle mogli, legate ormai, anche fra loro, da un rapporto amichevole tanto confidenziale quanto significativo. Oltre che per rivivere il periodo scolastico ed i rapporti coi vari docenti, e per ricordare le sedi delle aule frequentate e gli avvenimenti che hanno caratterizzato i cinque anni di frequenza della classe del corso C, l’occasione è stata, prima d’ogni cosa, dedicata al ricordo dei diversi colleghi che, nel corso degli anni, sono prematuramente deceduti.

Alla cena è seguito il taglio della torta preceduto dai discorsi di rito e a conclusione il brindisi finale con appuntamento al prossimo anno .

“Il brindisi oltre che a noi è dedicato anche a chi vive nei nostri ricordi e a questo legame che non teme il passare degli anni – è stato detto. Questa serata è servita a confermare che dopo cinquantasei anni (senza contare i cinque anni di frequenza), l’affetto e la complicità di questa nostra classe sono ancora il nostro investimento migliore”.

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