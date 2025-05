Modica, 6 chef si misurano con l’arte di Guttuso: Francesca Barone, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta, Luca Stracquadanio

Modica – Nuovo e doppio appuntamento con l’arte visiva e l’enogastronomia d’eccellenza per un nuovo capitolo che parla della cultura siciliana a trecentosessanta gradi. Domenica 1 giugno alle ore 20.30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, Sikarte propone un evento collaterale – Gusto in mostra – legato alla mostra Io, Renato Guttuso a cura di Giuliana Fiori e Anna Papale. Sarà, infatti, possibile visitare – previa prenotazione (obbligatoria) – il percorso espositivo della mostra e poi partecipare a un’esperienza di gusto firmata da importati chef del territorio che, partendo dalla suggestione di una o più opere, creeranno un piatto ad hoc cui verrà associato anche un vino.

Cinque chef – Francesca Barone, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta, Luca Stracquadanio – e cinque diversi abbinamenti di vino tutti pensati per arricchire la visita alla mostra Io, Renato Guttuso. Ogni creazione gastronomica sarà accompagnata da un vino, accuratamente scelto dal Maestro Assaggiatore e delegato Onav – Modica Giorgio Solarino.

Durante la serata sarà possibile conoscere e assaporare i piatti creati appositamente per la mostra che, di fatto, li ha ispirati. Il filo comune tra il progetto d’arte visiva e l’evento collaterale legato all’arte gastronomica sono i racconti di Sicilia e della sua cultura che passano attraverso le opere di Renato Guttuso, il territorio, la conoscenza del passato e del presente e la proiezione al futuro.

Dal piatto di Francesca Barone “Cipolla, pane e fave” (cipolla brasata al vino rosso con pane croccante all’orzo e fave fritte) a quello “Espressione del cibo popolare” (polpette di pane al pomodoro) di Accursio Craparo; ed ancora dal piatto di Claudio Ruta “Echi di Sicilia nell’Anima di un Artista” (servito al bicchiere: zuppa fredda di pesce, salsa allo zafferano, caponata bianca, sardine crude e mandorle tostate) a quello di Lorenzo Ruta “Parmigiana di melanzane (melanzana glassata con fondo di cipolla, estrazione di pomodori, spalmabili di Ragusano e crema di basilico) e, infine, quello di Luca Stracquadanio “Spicy Avocado Tuna Tartare” (avocado speziato con tartare di tonno e insalata di alghe wakame con sesamo di Ispica).

Ogni Chef realizzerà, inoltre, un dolce sempre ispirato alla mostra che verrà svelato nel corso della serata dell’1 giugno, mentre Giorgio Solarino proporrà una selezione di vini siciliani che accompagneranno ogni singolo piatto.

I partecipanti, nell’ambito della degustazione, saranno accompagnati con una dettagliata visita guidata alla mostra Io, Renato Guttuso, all’interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso per scoprire l’animo forte e poliedrico di Renato Guttuso attraverso una selezione di opere che coprono un arco temporale che va dalla metà degli anni ’30 alla metà degli anni ‘80. Ogni lavoro esposto mostrerà un lato pubblico o privato della sua vita.

Io, Renato Guttuso è una mostra/racconto dell’artista che ne ripercorre le varie fasi creative e di vita con i relativi stati d’animo. Dalla sua nostalgia per la Sicilia al suo trasferimento a Roma; dai suoi affetti/amori all’eros e alle muse ispiratrici. E ancora, dal suo impegno politico ai simboli dei valori sociali palesati nelle sue nature morte e nelle tele dal taglio storico in cui racconta le battaglie per l’uguaglianza sociale. Infine, la sua prolifica produzione di scenografie per il teatro, e la cospicua collezione di bozzetti dei costumi di scena, risalenti anche agli anni ’50.

Il progetto gode del patrocinio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, del Comune di Modica, dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana), della Società Operaia di Mutuo Soccorso, di Enjoy Baroccoe di MUSEUM Osservatorio dell’arte contemporanea in Sicilia.

