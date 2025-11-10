Modica accoglie la IV edizione del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra di Fiati Frederick Fennell

Dal 14 al 16 novembre
di Redazione
Modica – Dal 14 al 16 novembre 2025 Modica ospiterà il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra di Fiati “Frederick Fennell”.
Alla base del concorso c’è l’impegno del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica.
Il concorso porta il nome di Frederick Fennell, figura leggendaria della direzione per orchestra di fiati, storico direttore della Tokyo Wind Orchestra, fondatore della celebre Eastman Wind Ensemble e punto di riferimento per intere generazioni di musicisti.
Il concorso si articolerà in tre fasi, ognuna delle quali offrirà ai candidati un’esperienza diversa, confrontandosi con formazioni orchestrali di natura e complessità differenti:
La prova Eliminatoria: l’Ensemble cameristico di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga”, formazione che rappresenta il cuore dell’attività didattica del Liceo;
Semifinale: l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga”, ensemble più ampio, capace di restituire una gamma sonora più articolata;
Finale: la Gustav Holst Wind Symphony, realtà orchestrale di spessore, che offrirà ai finalisti la possibilità di misurarsi con una compagine professionale di grande qualità.
© Riproduzione riservata