Modica, aggredito brutalmente perché difende la figlia piccola. La spedizione punitiva

Modica – Un quarantenne è stato violentemente picchiato da un gruppo di giovani dopo aver cercato di proteggere la figlia da un possibile investimento da parte di uno scooter. Il fatto è avvenuto martedì scorso a Modica Alta. L’uomo stava passeggiando tenendo per mano la bambina quando una coppia di ragazzi in sella a uno scooter avrebbe rischiato di travolgerli.

Al rimprovero del padre sarebbero seguite minacce; a quel punto l’uomo avrebbe reagito con uno schiaffo. La situazione è degenerata più tardi: i due giovani sarebbero tornati sul posto con il fratello maggiore e altri amici, dando vita a quella che appare come una spedizione punitiva contro il genitore, colpito ripetutamente. L’assalto si è interrotto solo grazie all’intervento di alcuni residenti, che hanno messo in fuga il gruppo. Il ferito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

