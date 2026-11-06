Modica, Alessandro Centonze nominato presidente di sezione penale della Cassazione

Modica – Un nuovo incarico per il magistrato siracusano Alessandro Centonze, nominato presidente di sezione penale della Corte di cassazione. Centonze vive a Modica. Il via libera del plenum del Consiglio superiore della magistratura arriva dopo la proposta formulata all’unanimità dalla Quinta Commissione, con il concerto del ministro della Giustizia.

Nato nel 1967 a Siracusa, Centonze vanta una lunga carriera nella magistratura, iniziata negli uffici giudiziari siciliani e proseguita ai vertici della giurisdizione di legittimità. Entrato in magistratura nel 1996, ha assunto nel dicembre 1997 le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Nell’agosto 2002 è passato alla Procura di Catania, mentre dal dicembre 2006 ha svolto funzioni giudicanti presso il Tribunale etneo.

Nel corso della sua esperienza professionale ha affrontato procedimenti di particolare complessità e, tra il 2010 e il 2011, ha prestato servizio anche al Tribunale di Gela, contribuendo a fronteggiare le carenze di organico dell’ufficio giudiziario. Dal luglio 2014 è consigliere della Corte di cassazione, dove ha maturato una significativa esperienza presso la Prima Sezione penale, distinguendosi anche per l’attività organizzativa e per il lavoro svolto nell’Ufficio Spoglio.

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