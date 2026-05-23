Modica, Alfa Romeo si ribalta dopo lo schianto, ferito 21enne modicano senza patente. L’auto non era assicurata

Modica – Incidente stradale autonomo nelle scorse ore in Contrada Crocevie Ciancia, lungo la strada che conduce a Cava Ispica a Modica. Il conducente di un’Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo del veicolo, rovinando in una carambola. Sul posto è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con non poche difficoltà per estrarre il conducente, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo deformato dall’impatto. Si tratta di un 21enne modicano. Una volta tirato fuori dalle lamiere, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. La prognosi è riservata. Il conducente era privo di patente e l’auto non era coperta da assicurazione.

© Riproduzione riservata