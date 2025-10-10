Modica, allontanato il tunisino che faceva le risse

Modica – Un extracomunitario di origine tunisina, residente a Modica, regolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un provvedimento di “ Divieto di Avvicinamento alle Aree Urbane “ emesso dal Questore di Ragusa, che gli preclude l’accesso a determinate zone della città di Modica a tutela della sicurezza e del decoro urbano.

L’uomo si era reso responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale quando, con un gruppo di stranieri, dopo avere consumato alcolici presso un esercizio pubblico, aveva preso a litigare, lanciando contenitori della spazzatura, tavoli e sedie di pertinenza dell’esercizio, che solo l’intervento della volante del locale Commissariato era riuscito a sedare.

Con tale misura di prevenzione, cd. “daspo urbano”, lo straniero per due anni non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento siti nel centro storico di Modica; la violazione di tale divieto comporta la reclusione e la multa.

