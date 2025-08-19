Modica, anziana su una barella per 49 ore al pronto soccorso: scoppia il caso. Interviene Drago

Modica – Una donna anziana, affetta da gravi patologie (infezione alle vie urinarie, pacemaker, diabete e insufficienza respiratoria), è rimasta 49 ore su una barella al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, in attesa di un posto letto nel reparto di malattie infettive che – secondo le ricostruzioni – sarebbe stato disponibile già un giorno prima, ma un ricovero di un paziente che non avrebbe avuto appropriatezza ne ha occupato il posto impedendo cosi trasferimento in reparto e facendola stazionare sino a lunedi pomeriggio alle 17:00 in astanteria.

Un’attesa interminabile che mette in luce, ancora una volta, le criticità croniche del pronto soccorso modicano, tra ingorghi, tempi di attesa fuori norma e ricoveri considerati inappropriati. Nonostante l’impegno costante e la professionalità del personale sanitario, la macchina organizzativa sembra inceppata. Troppe persone rimangono in sosta in attesa di diagnosi prima di essere dimessi o ricoverati .

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Pino Drago, annuncia una linea dura: «Il pronto soccorso è il primo presidio sanitario, certi ritardi sono inaccettabili. Ho chiesto una relazione dettagliata al responsabile: un ricovero inappropriato toglie spazio e cure a chi ne ha reale bisogno».

Il caso riapre il dibattito sulla tenuta del sistema sanitario locale, con cittadini e pazienti che pagano sulla propria pelle i disagi di una struttura costretta a lavorare oltre i propri limiti.

