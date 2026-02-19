Modica, arrestata 54enne per furto di energia elettrica. Un furto di 70 mila euro in un agriturismo

Modica – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni per furto di energia elettrica, per un danno stimato in circa 70.000 Euro.

A seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici della società E-Distribuzione, è emerso che un’azienda agrituristica del territorio risultava abusivamente allacciata alla rete elettrica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, allertato dagli stessi tecnici, che ha accertato come la proprietaria dell’azienda, insieme con il compagno, fosse riuscita ad intercettare la linea d’alimentazione elettrica di E-Distribuzione. I due avrebbero manomesso il misuratore, danneggiando i conduttori, rimuovendo la guaina protettiva e collegando direttamente i cavi privati alla rete.

Per tali fatti, gli agenti del Commissariato hanno arrestato la donna, che è stata posta agli arresti domiciliari. Il compagno, al momento dell’accertamento all’estero, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

© Riproduzione riservata