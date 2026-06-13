Modica, arrestata donna 34enne condannata per spaccio di sostanze stupefacenti

Deve scontare 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.
di Redazione
Modica – La Polizia di Stato di Modica ha arrestato una 34enne, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, condannata per il concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
La donna, grazie all’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, è stata rintracciata in un’abitazione del centro.
Il provvedimento giudiziario ha disposto l’espiazione della pena definitiva di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.
Ultimate le formalità di rito, la donna è stata reclusa presso la Casa Circondariale di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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