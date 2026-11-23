Modica – La scorsa settimana i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 30enne residente del posto, gravemente indiziato di aver ceduto ad un altro soggetto 25enne, anch’egli modicano, cocaina e hashish in cambio di denaro.

Nel corso del pomeriggio, due militari dell’Aliquota Radiomobile, transitando in Via Vittorio Veneto, zona centrale di Modica “bassa”, nei pressi di una scuola media lì ubicata, venivano colpiti da un gruppo di persone, tra le quali la persona arrestata, che, dopo aver parlato e guardatisi continuamente intorno, si defilavano frettolosamente: due uomini si allontanavano in un vicolo nelle adiacenze dell’istituto scolastico; un altro, invece, andava a sedersi ai tavolini di un bar lì vicino. I militari, insospettiti da tale comportamento, rimanevano ad osservare e, poco dopo, uno dei due uomini usciva dal vicolo e si dirigeva verso il bar ove scambiava qualcosa con l’uomo che era seduto ai tavolini. Immediato il controllo dei militari che nel frattempo avevano già richiesto l’ausilio di ulteriori pattuglie.

Ne seguiva una meticolosa perquisizione che confermava l’intuito dei due militari intervenuti: venivano infatti ritrovati circa 4 grammi di cocaina già suddivisa in 7 dosi e una ulteriore dose di hashish nascoste nella manica del giubbotto del 25enne seduto al bar; l’arrestato invece veniva trovato in possesso di circa 450 euro. Le ricerche venivano estese anche alla sua abitazione, nella quale veniva ritrovata una ulteriore dose di hashish di circa 3 grammi.

Le operazioni meticolose dei Carabinieri interessavano anche un terzo ragazzo, che entrava nel vicolo insieme al 30enne. Anche in questo caso la perquisizione consentiva di ritrovare una dose di cocaina nelle tasche de pantaloni del giovane.

Il 30enne modicano è stato pertanto arrestato in flagranza, e su disposizione del magistrato di turno della Procura iblea, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice. Quest’ultimo, a seguito della celebrazione del rito direttissimo, ha confermato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del giovane modicano. Il 25enne che riceveva lo stupefacente, raccolti ulteriori elementi a suo carico, tra i quali il confezionamento delle dosi ricevute, già pronte per esser cedute a sua volta, veniva deferito in stato di libertà alla Procura iblea. Entrambi dovranno rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti. Il giovane che accompagnava l’arrestato, trovato in possesso di una dose di cocaina, veniva invece segnalato quale assuntore alla Prefettura di Ragusa.

Lo stupefacente e le somme di denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono state poste sotto sequestro.

© Riproduzione riservata