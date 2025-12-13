Modica, arrestato 50enne per violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne

Modica – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Modica hanno tratto in arresto un 50enne modicano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’uomo era già stato arrestato a seguito di una attività investigativa effettuata dal Commissariato per il reato di violenza sessuale aggravata commessa nei confronti della nipote minorenne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P.

L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione e, oltre alla pena detentiva, anche alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al termine della pena, all’applicazione della misura di sicurezza per la durata di due anni consistente nel divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori, nel divieto di svolgere attività lavorative che comportino contatti con minori, nonché nell’obbligo di comunicare agli organi di polizia i propri spostamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa per scontare la pena residua di 3 anni.

