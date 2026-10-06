Modica, attivata l’area di Osservazione Breve Intensiva all’ospedale “Maggiore-Baglieri”

Modica – È stata attivata questa mattina all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica l’area di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.), dotata di sei posti letto e situata al primo piano del padiglione A. Erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Modica, Maria Monisteri, la Direzione strategica dell’ASP, il Direttore medico di presidio, Piero Bonomo, e il direttore del Pronto soccorso, Romualdo Polara.

L’O.B.I. accoglie i pazienti che, dopo la valutazione in Pronto soccorso, necessitano di un periodo di monitoraggio e di ulteriori accertamenti, per stabilire se procedere alla dimissione o all’eventuale ricovero. I locali sono stati ristrutturati con un intervento in economia, finanziato con fondi del bilancio aziendale, e adeguati sotto il profilo antincendio e degli impianti elettrici e dei gas medicali. Nell’area di Osservazione Breve Intensiva è prevista la presenza di un medico dedicato.

«A Modica – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – abbiamo voluto intervenire sull’organizzazione del servizio: l’O.B.I. rappresenta una struttura intermedia tra il Pronto soccorso e i reparti di degenza, destinata ad accogliere i pazienti che necessitano di osservazione. In un contesto che risente della carenza di medici, questo intervento contribuirà a migliorare l’assistenza».

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