Modica, auto contro un muro trancia tubo del gas

Modica – Panico nel primo pomeriggio di oggi nella piazzetta tra Via Carlo Papa e Via Giovanni Muriana a Modica, dove si è sfiorato il dramma a causa di un insolito incidente stradale. Una donna a bordo della propria vettura, una Fiat Punto, anziché frenare ha accelerato finendo prima contro un’auto in sosta e poi contro il muro di un edificio.

L’impatto, pur avvenendo a bassa velocità, è stato purtroppo angolato in modo tale da tranciare di netto una conduttura della rete del metano che correva lungo la parete.

Immediatamente si è sprigionato un forte odore di gas nella zona.

Sul posto sono giunti rapidamente i tecnici della rete di distribuzione del metano per intercettare la perdita e chiudere il flusso di gas in quel tratto di strada. Non ci sono feriti.

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