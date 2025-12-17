Modica, auto si ribalta su un fianco, illeso il conducente

È un 40enne

Modica – Incidente autonomo in contrada Piano Ceci, a Modica. Un quarantenne alla guida di una Fiat Doblò è cappottato su un fianco col suo mezzo di lavoro.

L’automobilista stava percorrendo la strada quando avrebbe accusato un malore improvviso.

La perdita dei sensi ha fatto perdere il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta schiantandosi con violenza contro il muro di delimitazione laterale.

L’urto, particolarmente violento, ha provocato il rimbalzo del Doblò verso il centro della carreggiata, con conseguente ribaltamento su un fianco.

Nonostante la dinamica e i pesanti danni al veicolo, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo illeso, sebbene in evidente stato di shock e senza riportare ferite significative.

