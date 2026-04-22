Modica, automobilista investe un pedone in via Sacro Cuore

Modica – Grave sinistro stradale nella trafficata via Sacro Cuore a Modica.

Il bilancio è di due feriti.

Il conducente di una Fiat Panda ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto ha investito un pedone che si trovava lungo la strada e ha poi terminato la propria traiettoria contro un muro perimetrale che costeggia la carreggiata.

Sia il guidatore sia la persona investita sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” dai sanitari del 118. Sul posto i carabinieri.

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