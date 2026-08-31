Modica, chiuso autolavaggio abusivo in centro

Modica – Un autolavaggio nel cuore di Modica è stato chiuso d’autorità a seguito di un controllo della Guardia di Finanza. I militari hanno apposto i sigilli all’attività dopo una verifica approfondita sulla regolarità della gestione e sul rispetto delle norme ambientali e fiscali.

L’operazione rientra nel piano di monitoraggio economico del territorio, volto a contrastare il lavoro irregolare e l’abusivismo commerciale. Durante l’ispezione, le Fiamme Gialle hanno analizzato la documentazione amministrativa, la posizione dei lavoratori e le autorizzazioni relative allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti speciali, aspetti fondamentali per questo tipo di esercizi.

Dalle verifiche sarebbero emerse diverse irregolarità amministrative e normative, tali da rendere necessaria la chiusura immediata. L’attività resterà interdetta fino al completo ripristino delle condizioni di legalità e alla regolarizzazione delle posizioni contestate. Per i titolari si prospettano sanzioni e, in base alla gravità delle violazioni, anche possibili conseguenze di natura giudiziaria

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