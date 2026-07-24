Modica, crisi energetica, supermercato costretto a chiudere perchè senza fornitura elettrica

Modica – La crisi energetica di queste settimane sta mettendo in ginocchio intere filiere economiche. Sintomatico è in tal senso il caso di un grande supermercato di Modica che a causa della mancata erogazione della fornitura di energia elettrica, e nonostante il continuo ricorso ai gruppi elettrogeni, è stato costretto a chiudere momentaneamente perchè non è in grado di assicurare il servizio ai clienti.

Un tema, quello della autosufficienza energetica, che sarà sempre piú d’attualità nei prossimi anni.

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