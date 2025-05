Condividi "Modica, degrado a due passi dall’ospedale: residenti sul piede di guerra in via Fosso Tantillo" sui social

Modica – A pochi metri dall’ospedale “Maggiore”, in via Fosso Tantillo, si presenta un quadro desolante fatto di incuria, degrado e totale abbandono. Le immagini parlano da sole: marciapiedi inghiottiti dalle erbacce, aiuole trascurate, strade dissestate e rifiuti – soprattutto indumenti – sparsi attorno ai cassonetti della raccolta, che ormai non riescono più a contenere il materiale conferito.

La zona, adiacente anche a un’area giochi per bambini, si trova in condizioni tali da renderla praticamente inutilizzabile, compromettendo non solo il decoro urbano ma anche la vivibilità del quartiere. Una situazione che i residenti definiscono “intollerabile”, aggravata dall’apparente indifferenza dell’amministrazione comunale, che sembra aver dimenticato questo angolo della città.

La rabbia è cresciuta al punto che i cittadini stanno predisponendo un esposto-denuncia per sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti. L’obiettivo: ottenere una bonifica dell’area, la manutenzione delle strade e degli spazi verdi, e un controllo più rigoroso sulla gestione dei rifiuti.

“Non chiediamo miracoli – afferma un residente – solo il rispetto e l’attenzione che meritano tutti i quartieri di Modica. Qui vivono famiglie, anziani, bambini: non possiamo continuare a convivere con l’incuria e l’abbandono.”

La speranza è che l’amministrazione comunale raccolga l’appello dei cittadini e restituisca dignità al popoloso quartier

