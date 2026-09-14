Modica, denunciato 22enne per esplosione di fuochi d’artificio abusivi

Modica – La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in Stato di libertà un 22enne per accensioni ed esplosioni pericolose e fabbricazione o accensione di fuochi artificiali.

Il giovane si è reso responsabile dell’esplosione di materiale pirotecnico in assenza delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza. Dagli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Modica è emerso, inoltre, che il 22enne era sprovvisto della licenza di “fuochino”, il titolo abilitativo necessario per la gestione e l’accensione in sicurezza dei fuochi d’artificio.

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