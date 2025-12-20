Modica, donna arrestata per estorsione. Minacciava un uomo di svelare dati del conto corrente

È condannata a tre anni e sei mesi

Modica – I Carabinieri della Stazione di Modica hanno arrestato una 63enne, originaria del siracusano ma residente nella provincia iblea, perché condannata in via definitiva per estorsione continuata in concorso.

I militari dell’Arma si sono attivati ed hanno rintracciato la donna, che pur mantenendo la residenza a Modica si era spostata a S. Croce Camerina e hanno potuto così eseguire un ordine per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

La vicenda risale al periodo compreso tra il 2020 e il 2022, quando la donna aveva a più riprese contattato un uomo, minacciandolo più volte di rivelare delle informazioni riservate sul suo conto, delle quali asseriva di essere entrata in possesso. L’uomo inizialmente aveva subito il comportamento della persona condannata, ma aveva poi trovato la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare il tutto.

La donna, dopo la compiuta identificazione e gli atti di rito, è stata tradotta dai Carabinieri di Modica presso la sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, ove dovrà espiare la pena comminatale di tre anni e sei mesi di reclusione.

