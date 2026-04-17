Modica, donna colta da malore mentre sospinge il passeggino con la bambina, in salvo entrambe

Modica – Colpita da un attacco epilettico mentre passeggiava sospingendo il passeggino con la figlioletta a Modica bassa.

Una donna è stata soccorsa stamani da alcuni passanti che hanno intuito il momento di difficoltà chiamando i soccorsi e i carabinieri.

La signora passeggiava nel centrale corso Umberto I quando è stata colta dal grave malore. Gli astanti si sono subito presi cura della piccola, mentre i sanitari del 118 hanno provveduto al trasporto d’urgenza della donna all’ospedale Maggiore di Modica. I carabinieri hanno affidato la bambina alle coccole della nonna materna.

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