Cronaca
|
17/04/2026 12:27

Modica, donna colta da malore mentre sospinge il passeggino con la bambina, in salvo entrambe

È successo in corso Umberto a Modica bassa.

di Redazione

Meteo: Modica 22°C Meteo per Ragusa

Modica – Colpita da un attacco epilettico mentre passeggiava sospingendo il passeggino con la figlioletta a Modica bassa.

Una donna è stata soccorsa stamani da alcuni passanti che hanno intuito il momento di difficoltà chiamando i soccorsi e i carabinieri.

La signora passeggiava nel centrale corso Umberto I quando è stata colta dal grave malore. Gli astanti si sono subito presi cura della piccola, mentre i sanitari del 118 hanno provveduto al trasporto d’urgenza della donna all’ospedale Maggiore di Modica. I carabinieri hanno affidato la bambina alle coccole della nonna materna.

© Riproduzione riservata

Consigliati