Modica, è andato in escandescenze per la settima volta in pochi giorni l’uomo di origine tunisina con problemi di stabilità psichica

Modica -È il settimo episodio del genere registrato in otto giorni.

Mattinata di tensione in centro a Modica. In piazza Corrado Rizzone, un uomo – noto come “Michele”, cittadino italiano di seconda generazione e di origini tunisine – ha dato in escandescenze davanti ai passanti, creando il panico in una delle aree più frequentate della città.

Si tratta del settimo episodio analogo registrato nel giro di appena otto giorni.

L’uomo ha iniziato a sbraitare in mezzo alla piazza, arrivando a spogliarsi completamente davanti alla gente e rivolgendo pesanti minacce ai presenti. Tra le persone prese di mira dal soggetto c’era anche un gruppo di turisti che si trovava di passaggio nella zona.

Durante il suo delirio, l’uomo ha urlato frasi sconnesse e minacce allarmanti, gridando che avrebbe agito “come accaduto a Modena nei giorni scorsi”.

Sul posto è stato necessario l’intervento massiccio e congiunto delle autorità per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. In piazza Corrado Rizzone sono confluite pattuglie di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale.

Le forze dell’ordine hanno incontrato non poche difficoltà per bloccare l’uomo, che opponeva resistenza e continuava a inveire contro gli agenti. Una volta immobilizzato, il soggetto è stato caricato a bordo di una gazzella e condotto presso i locali del locale commissariato di Pubblica Sicurezza per le procedure di rito e l’identificazione.

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