Modica è la città infernale per il caldo: sabato 18 luglio, 43 gradi

Modica – Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale in queste ore conferma una giornata di caldo eccezionale in tutta la Sicilia, con numerose località che hanno superato la soglia dei 40 gradi. Anche la provincia di Ragusa è stata duramente colpita dall’ondata di calore, con valori che hanno reso l’aria quasi irrespirabile e il territorio in piena emergenza climatica.

Secondo i dati ufficiali, la temperatura più alta nel Ragusano è stata registrata a Modica, con 43,2°C, seguita da Comiso con 42,4°C e Ragusa con 41,6°C. Scicli e Ispica di poco sotto i 40 gradi.

Il Centro Funzionale Decentrato Idro Sicilia ha segnalato che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili anche nelle prossime ore, con domenica che si preannuncia altrettanto torrida. Le autorità raccomandano di limitare le attività all’aperto, soprattutto nelle ore centrali, e di prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini e agli animali, più vulnerabili ai colpi di calore.

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