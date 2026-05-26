Modica – È morto Ciccio Pluchino, l’imprenditore si è spento all’età di 78 anni. Figlio minore di Innocenzo Pluchino, storico e indimenticato costruttore edile che ha contribuito a edificare parte del tessuto urbano modicano, Ciccio era il più piccolo di cinque fratelli.

Ciccio per anni è stato il pilastro e il gestore dello storico Cine-Teatro Pluchino, un vero e proprio punto di riferimento culturale e sociale per intere generazioni di modicani, luogo di aggregazione, sogni e passioni condivise.

Parallelamente all’impegno nel mondo dello spettacolo e della cultura, Pluchino era uno stimato professionista nel settore delle assicurazioni, attività poi proseguita dal figlio Marco.

Da qualche anno, a causa di problemi di salute, Ciccio Pluchino si era ritirato a vita privata, non uscendo più di casa.

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