Modica, è morto Nino Sammito, figura storica della politica

Modica – Un venerdì segnato dal dolore per la città di Modica che ha visto spegnersi all’età di 86 anni, Nino Sammito, figura storica della politica modicana e volto familiare per intere generazioni. Con la sua scomparsa, Modica perde uno degli ultimi testimoni diretti di un’epoca intensa, fatta di passione civile, confronto politico, amore profondo per il territorio.

Nino Sammito fu protagonista assoluto della Modica degli anni ’80 e ’90, ricoprendo per più legislature il ruolo di consigliere comunale, più volte quello di assessore e vicesindaco. Una carriera politica lunga e coerente, sempre condotta con spirito di servizio e con quella umanità che lo rendeva riconoscibile anche al di fuori delle aule istituzionali.

La sua figura fu strettamente legata a quella dell’onorevole Nino Avola, di cui fu uomo di fiducia e collaboratore leale. Insieme rappresentarono un riferimento costante per una parte importante della cittadinanza, contribuendo a scrivere pagine significative della storia amministrativa della città.

Nino Sammito conosceva Modica come pochi. Ne comprendeva il tessuto produttivo, le dinamiche imprenditoriali, l’anima agricola, le sfumature sociali. Incontrarlo significava ricevere un’iniezione di energia, coraggio e sorrisi. Uomo di dialogo, sapeva ascoltare e parlare con tutti, dal cittadino semplice al funzionario più esperto.

Aveva un legame viscerale con Modica Alta, di cui fu sempre fiero difensore e promotore. Ne rivendicava con forza la centralità culturale e storica, le sue radici profonde, la sua bellezza autentica. Un amore mai nascosto, sempre espresso con convinzione e orgoglio.

Alla sua famiglia, ai figli Angelo, Carlo e Michela, giungano le più sentite condoglianze della redazione di Ragusanews

