Modica, effettuata autopsia su corpo della prof Bergamasco, domani i funerali

È morta per sovradosaggio di medicine?

Modica – Sono stati programmati per domani, venerdì 1 agosto, alle 15,30, nella chiesa di Santa Maria di Betlem, i funerali della professoressa Gingina Bergamasco (nella foto), al centro di un presunto caso di malasanità. Il decesso, infatti, risale al 14 luglio scorso. La procura ha voluto vederci chiaro e ha dato l’incarico per l’effettuazione dell’esame autoptico che, in effetti, è stato svolto nelle scorse ore. La professoressa Bergamasco aveva 81 anni. Lascia il fratello Pinuccio. Era la figlia del grande maestro di musica Giovanni Bergamasco che ha lasciato un segno nella cultura modicana.

