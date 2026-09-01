Modica, egiziano 30enne ucciso da un connazionale in una casa di comunità. L’arma del delitto un peso da palestra?

Modica – Hanno litigato all’interno di una stanza della casa di comunità a Villa Tedeschi, nelle campagne di Modica, in contrada Torre Cannata Raddusa. Uno dei due ospiti egiziani ha sferrato un colpo mortale alla testa, con un corpo contundente, al connazionale, forse uno dei pesi che si usano nei bilancieri per fare gli esercizi in palestra. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sono i primi dettagli che emergono da fonti investigative sull’omicidio consumato stamani, intorno alle 10:30 nella struttura di accoglienza di Modica. Intorno alle 11:30 i sanitari del 118 si sono portati a Villa Tedeschi ma non hanno potuto che constatare il decesso del giovane.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Modica, supportati dal Nucleo Radiomobile di Ragusa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di turno Santo Fonasier, che intorno a mezzogiorno ha fatto un sopralluogo sulla scena del delitto.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. L’assassino è stato fermato dai carabinieri dopo che sui suoi indumenti sono state rinvenute chiare tracce di sangue. Il cadavere è stato sottoposto a ispezione dal medico legale, il dottore Giorgio Spadaro.

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