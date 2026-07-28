Modica entra tra le capitali del gusto d’Italia. Il Times: «Qui il cioccolato è un’esperienza unica»

Modica – La Sicilia conquista un posto d’onore nella prestigiosa guida gastronomica del quotidiano britannico The Times dedicata alle migliori città italiane dove mangiare. Tra le 17 destinazioni selezionate dai giornalisti inglesi figura anche Modica, indicata come una tappa irrinunciabile per chi vuole scoprire l’autentica cultura culinaria italiana.

Per il quotidiano londinese, l’Italia non può essere raccontata attraverso un’unica cucina, ma attraverso le tradizioni delle sue città. Accanto a mete celebri come Bologna, Napoli, Roma, Palermo, Parma e Modena, trova spazio anche la città della Contea, scelta per un prodotto che da secoli la rende famosa nel mondo: il cioccolato di Modica.

Secondo il Times, il cioccolato modicano rappresenta un’esperienza gastronomica diversa da qualsiasi altra. La sua particolare lavorazione “a freddo”, tramandata nei secoli e ispirata alle antiche tecniche introdotte dagli spagnoli durante la dominazione della Sicilia, permette di conservare i cristalli di zucchero, regalando al prodotto una consistenza granulosa e un gusto intenso, inconfondibile.

La guida invita i viaggiatori a passeggiare tra le vie barocche della città, patrimonio dell’UNESCO, entrando nelle storiche cioccolaterie dove è possibile assistere alla produzione artigianale e degustare le numerose varianti aromatizzate con spezie, agrumi e ingredienti tipici del territorio.

La presenza di Modica nella classifica del Times assume un significato particolare perché arriva in una selezione molto ristretta, composta da appena diciassette città italiane considerate simbolo dell’eccellenza gastronomica nazionale. L’elenco comprende Trieste, Venezia, Firenze, Palermo, Alba, Milano, Bologna, Cagliari, Modena, Parma, Genova, Torino, Roma, Teramo, Napoli, Lecce e, appunto, Modica.

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