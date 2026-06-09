Modica, follia al pronto soccorso: 29enne aggredisce una guardia giurata e devasta i locali. Arrestato

Modica – Momenti di tensione e paura all’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove il pronto soccorso è diventato teatro di una violenta aggressione. Il fatto risale a circa 10 giorni fa, ma la notizia viene diffusa oggi dagli investigatori. Un cittadino italiano di 29 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato grazie all’intervento congiunto degli agenti della Polizia di Stato e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente a seguito della segnalazione di una violenta aggressione all’interno dei locali sanitari. Il 29enne si è scagliandoto contro la guardia giurata in servizio di vigilanza presso la struttura provocandogli delle lesioni.

La furia dell’uomo non si è placata lì: prima di essere bloccato, il soggetto ha preso di mira la struttura stessa, danneggiando alcuni locali adibiti a pubblico servizio e creando pesanti disagi al normale svolgimento delle attività mediche.

Oltre ai reati contestati in flagranza, per il giovane è scattata anche una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Al termine delle formalità di rito condotte negli uffici di polizia, il 29enne è stato trasferito presso la propria abitazione. Su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

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