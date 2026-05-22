Modica, furto al distributore Giap in centro: cresce l’allarme sicurezza

hanno portato via la cassa.
di Gabriele Giannone
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Modica – Furto nella notte al distributore di carburanti Giapdi via Vittorio Veneto, nel centro di Modica. Ignoti hanno forzato l’ufficio di appoggio dell’impianto, mandando in frantumi una vetrata e portando via il registratore di cassa.
L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nel centro storico, già al centro di segnalazioni per degrado, atti vandalici e altri episodi criminosi registrati nelle ultime settimane.
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